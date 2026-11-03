CHENGDU (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La popolazione di panda giganti in cattività in Cina ha raggiunto quota 830, mentre la sua diversità genetica continua a migliorare, ha dichiarato oggi un funzionario durante la conferenza Global Panda Partners 2026 attualmente in corso.

Durante l’evento, che si tiene a Chengdu, capoluogo della provincia sud-occidentale cinese del Sichuan, Li Yunqing, vice direttore dell’Amministrazione nazionale per le foreste e le praterie, ha aggiunto che la realizzazione di corridoi ecologici ha aiutato 13 popolazioni locali di panda giganti a ricongiungersi in un’unica metapopolazione, migliorando sensibilmente la connettività degli habitat.

Nelle aree dei corridoi sono stati registrati oltre 150 avvistamenti di panda giganti e altre specie, e ora si osservano spesso panda che si spostano tra gli habitat e incontrano potenziali partner, secondo il funzionario.

Ricordando che quest’anno ricorre il 30esimo anniversario della cooperazione internazionale nella ricerca scientifica sui panda giganti, il funzionario ha dichiarato che la Cina ha collaborato con 26 istituzioni in 20 Paesi, con 69 panda giganti che vivono all’estero e 73 cuccioli allevati con successo, mentre la specie ha attirato oltre un miliardo di visite in tutto il mondo.

Il Centro cinese per la conservazione e la ricerca sui panda giganti ha inoltre continuato ad ampliare la ricerca di base e d’avanguardia. Droni, intelligenza artificiale e altre nuove tecnologie vengono applicati in modo sempre più esteso e le capacità di alimentazione, cura e soccorso veterinario per questi esemplari sono migliorate notevolmente, grazie ai risultati della ricerca nei campi di genetica, riabilitazione e in altri ambiti veterinari.

In futuro, la Cina intensificherà gli sforzi per la conservazione dei panda giganti attraverso misure più incisive e concrete, tra cui la pianificazione territoriale dei parchi nazionali e controlli più rigorosi sull’uso del suolo, programmi nazionali di protezione della fauna selvatica con una maggiore sorveglianza e ricerca sulle malattie, e una più profonda cooperazione globale nella ricerca e negli scambi culturali, ha dichiarato Li.

Incentrato sul tema della protezione degli habitat dei panda, sulla costruzione di un mondo più bello e sulla condivisione di opportunità aperte, l’evento di Chengdu, in programma da ieri fino a domani, ha richiamato esperti e studiosi provenienti da oltre 30 Paesi e regioni per discutere della conservazione della biodiversità e della cooperazione per uno sviluppo sostenibile.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).