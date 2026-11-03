DUNHUANG (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una partecipante fotografa delle sculture riprodotte mediante tecnologie di ricostruzione e stampa 3D alla nona edizione della Fiera culturale internazionale della Via della seta (Dunhuang), nell’omonima città della provincia nord-occidentale cinese del Gansu, il 3 novembre 2026. Dunhuang, un antico snodo della Via della seta, è diventata un punto di riferimento per il dialogo interculturale, testimoniato dall’inaugurazione, nella giornata di oggi, della nona edizione dell’evento. La fiera di tre giorni ha riunito circa 1.200 rappresentanti provenienti da oltre 50 Paesi e regioni. Il programma comprende forum, mostre culturali e spettacoli artistici per presentare la ricca cultura di Dunhuang e promuovere il dialogo sulla cooperazione culturale globale.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).