PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina rafforzerà il sostegno alle proprie “industrie pilastro emergenti” per promuovere uno sviluppo di alta qualità. Lo ha dichiarato oggi la Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma (NDRC).

Il valore della produzione di queste industrie dovrebbe superare i 10.000 miliardi di yuan (circa 1.400 miliardi di dollari USA) entro la fine del periodo del 15esimo Piano quinquennale (2026-2030), raggiungendo quasi un raddoppio rispetto ai circa 6.000 miliardi di yuan dello scorso anno, ha dichiarato in conferenza stampa Ren Zhongbao, funzionario della NDRC.

Nei primi tre trimestri del 2026, la produzione cinese di circuiti integrati ha raggiunto i 442,8 miliardi di unità, in aumento del 23,3% su base annua. Il valore degli accordi di concessione di licenze per farmaci innovativi in Cina è ammontato a circa 130 miliardi di dollari statunitensi nel periodo, vicino al totale dell’intero anno scorso, secondo la NDRC.

Ren ha dichiarato che il Paese aumenterà il sostegno attraverso le politiche fiscali e finanziarie e orienterà i capitali privati verso le industrie pilastro emergenti.

La NDRC ha inoltre dichiarato che la Cina sosterrà le imprese nell’assumere un ruolo guida nell’attuazione di progetti nazionali scientifici e tecnologici e nella creazione di piattaforme di innovazione.

La Cina si è impegnata a rafforzare le industrie pilastro emergenti, come i circuiti integrati, il settore aerospaziale, la biomedicina, l’economia a bassa quota, i nuovi sistemi di accumulo energetico e la robotica intelligente, al fine di promuovere nuovi motori di crescita.

Il Paese si concentrerà sulla tecnologia quantistica, sulla bioproduzione, sull’energia a idrogeno, sull’energia da fusione nucleare, sulle interfacce cervello-computer, sull’intelligenza incarnata e sul 6G nello sviluppo delle industrie del futuro. Incoraggerà inoltre le regioni a sviluppare sottosettori nei quali dispongono di vantaggi comparativi, ha dichiarato la NDRC.

(ITALPRESS).

-Foto Xinhua-