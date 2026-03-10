Cina: Jiangxi, sistema di compensazioni ai contadini favorisce la tutela degli uccelli migratori (2)

YUGAN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Questa foto, scattata il 27 febbraio 2026, mostra degli uccelli migratori appollaiati e intenti a cercare cibo nella contea di Yugan, nella provincia orientale cinese del Jiangxi. Il lago Poyang, il più grande lago d’acqua dolce della Cina nonché vasta zona umida, è un sito vitale di svernamento e di sosta lungo la rotta migratoria dell’Asia orientale-Australasia. Ogni inverno, migliaia di gru siberiane, specie in grave pericolo di estinzione, si radunano nella contea di Yugan, che si trova a sud-est del lago.

Decenni fa, gli abitanti dei villaggi locali si trovavano di fronte a un dilemma. Da un lato, catturare o uccidere gli uccelli migratori era contro la legge. Dall’altro, lasciare indisturbati gli uccelli poteva portare a gravi perdite dei raccolti. Per ridurre i danni, gli abitanti dei villaggi intorno al lago spesso facevano di tutto per scacciare gli uccelli.

Per affrontare il problema, le autorità locali hanno introdotto un meccanismo di compensazione. Gli abitanti dei villaggi i cui raccolti sono stati danneggiati nel corso della conservazione delle zone umide e degli uccelli migratori possono ricevere un risarcimento. La politica ha contribuito a ridurre le perdite dei raccolti per questi abitanti, sostenendo al tempo stesso la conservazione degli uccelli. Di conseguenza, un numero maggiore di uccelli migratori oggi sverna al lago Poyang e l’economia locale del birdwatching è fiorita.

Jiang Liangqing, un tempo alle prese con questo “dilemma degli uccelli”, oggi è un guardiano degli uccelli nella contea di Yugan. “Ho più di 100 mu (circa 6,67 ettari) di risaie, dove gli uccelli migratori vengono spesso a cercare cibo”, ha affermato Jiang. “Una volta era un problema, ma ora ricevo un risarcimento dopo che le autorità locali valutano le perdite dei miei raccolti”.

“Ora sono un guardiano degli uccelli. Pattuglio ogni giorno le zone umide e condivido con i turisti le mie conoscenze sulla conservazione degli uccelli”, ha affermato Jiang. Come lui, molti abitanti dei villaggi locali si sono uniti agli sforzi di conservazione, tra cui l’aumento della consapevolezza ecologica e il pattugliamento delle zone umide.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).