NANCHANG (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Alcuni operai lavorano su una linea di produzione in uno stabilimento della base produttiva della Jiangxi Jiangling Group Electric Vehicle Co., Ltd. a Nanchang, nella provincia orientale cinese del Jiangxi, il 9 novembre 2026. Negli ultimi anni, il capoluogo Nanchang ha accelerato lo sviluppo delle proprie filiere industriali dei veicoli a nuova energia e degli autobus di fascia alta. Alcune case automobilistiche con sede nella Zona di sviluppo economico e tecnologico di Nanchang hanno esportato veicoli in Europa, Medio Oriente, Asia centrale, Sud-est asiatico e altri mercati, con volumi di esportazione in crescita di anno in anno. Le statistiche mostrano che le esportazioni di autovetture elettriche della provincia sono aumentate del 218,3% su base annua nei primi tre trimestri di quest’anno.

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