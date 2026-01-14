NANCHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La provincia orientale cinese del Jiangsu punta a fare della smart economy uno dei principali motori della propria crescita economica, come evidenziato in una conferenza stampa tenuta martedì dal governo provinciale.

Nel corso dell’incontro, il governo del Jiangsu ha presentato il “Piano d’azione ‘Intelligenza artificiale Plus’ della provincia del Jiangsu”, delineando gli obiettivi per i prossimi anni. Entro il 2030, la provincia raggiungerà un tasso di adozione dei dispositivi intelligenti e dei terminal smart di nuova generazione del 90%, mentre le dimensioni del settore dell’IA supereranno i 1.000 miliardi di yuan (circa 142,6 miliardi di dollari USA).

Basandosi sulle sei azioni chiave delineate nell’iniziativa nazionale “AI+” – incentrata su progressi scientifici e tecnologici, sviluppo industriale, beni di consumo di qualità, welfare pubblico, capacità di governance e cooperazione globale – il piano del Jiangsu introduce nuovi orientamenti per le industrie emergenti. Tra questi figurano la promozione di nuovi modelli commerciali intelligenti, il sostegno al modello di innovazione e imprenditorialità “AI+OPC” (One Person, One Company) e il coinvolgimento attivo in settori strategici emergenti come i robot umanoidi, l’economia a bassa quota, la guida intelligente, la biomedicina e le nuove energie.

Oltre a potenziare le industrie attraverso l’uso dell’IA per accelerare la trasformazione intelligente di settori quali manifattura, agricoltura e servizi, il Jiangsu integrerà l’intelligenza artificiale anche nei servizi pubblici, tra cui istruzione, occupazione, sanità, assistenza agli anziani, trasporti e servizi per la comunità. Applicazioni come la medicina di precisione assistita dall’IA e la guida autonoma di livello L4 sono già state parzialmente attuate, offrendo ai cittadini benefici concreti in termini di qualità della vita e comodità, grazie alla digitalizzazione e all’intelligenza.

Secondo il piano d’azione, entro il 2035 il Jiangsu dovrebbe affermarsi come polo di primo piano per l’innovazione nell’intelligenza artificiale, lo sviluppo industriale e le applicazioni integrate, segnando una nuova fase nello sviluppo della provincia come economia intelligente e società smart.

