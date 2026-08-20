Cina: italiani esplorano la medicina tradizionale cinese a Tianjin

TIANJIN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Recentemente, un gruppo di tirocinanti italiani ha visitato il Primo ospedale affiliato dell’Università di medicina tradizionale cinese di Tianjin nell’ambito di un programma di studio e scambio.

Più di dieci agopuntori, massoterapisti e appassionati di medicina tradizionale cinese (MTC) provenienti dall’Italia hanno assistito a tirocini clinici, seguito lezioni e appreso, sotto la guida di medici cinesi, tecniche specifiche della medicina tradizionale cinese come il tuina (massaggio terapeutico) e l’agopuntura, acquisendo così un’esperienza diretta del fascino unico di questa disciplina.

Molti dei partecipanti hanno osservato che la medicina tradizionale cinese sta riscuotendo una crescente popolarità all’estero, con un numero sempre maggiore di stranieri che ricorre a terapie specifiche della MTC come approccio efficace per il mantenimento della salute e del benessere.

Dall’inizio dell’anno, il Primo ospedale affiliato dell’Università di medicina tradizionale cinese di Tianjin ha accolto oltre un centinaio di tirocinanti provenienti da più di dieci Paesi e regioni, tra cui Thailandia, Francia, Brasile e Italia.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).