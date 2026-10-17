Cina: istituto dell’Accademia delle scienze vince il premio FAO 2026

ROMA (XINHUA/ITALPRESS) – Il direttore generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO), Qu Dongyu (a destra), consegna il FAO Achievement Award 2026 a Wu Bingfang, ricercatore dell’Istituto di ricerca sulle informazioni aerospaziali dell’Accademia cinese delle scienze (AIRCAS), durante la cerimonia di chiusura del Forum mondiale dell’alimentazione, a Roma, il 16 ottobre 2026. L’istituto ha vinto venerdì il riconoscimento per aver sviluppato CropWatch, una piattaforma globale basata sul cloud per il monitoraggio delle colture.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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