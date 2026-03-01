Cina: iniziate le celebrazioni in vista della Festa delle Lanterne (1)

TONGLU (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Artisti folkloristici eseguono una danza del leone per celebrare l’imminente Festa delle Lanterne nella contea di Tonglu, nella provincia orientale cinese dello Zhejiang, il 28 febbraio 2026. La festa cade il quindicesimo giorno del primo mese del calendario tradizionale cinese, ovvero il 3 marzo di quest’anno.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS)
