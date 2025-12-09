CHENGDU (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una foto aerea, scattata da un drone l’8 dicembre 2025, mostra delle persone che si divertono nel centro sciistico di Qiangrengu, nella contea di Wenchuan, prefettura autonoma tibetana e Qiang di Aba, nella provincia sud-occidentale cinese del Sichuan. La stagione turistica invernale è iniziata qui lunedì. Il Sichuan ha inaugurato quattro principali itinerari turistici e oltre 5.000 attività culturali e turistiche invernali per arricchire l’esperienza di viaggio invernale dei visitatori.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).