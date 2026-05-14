TORINO (ITALPRESS) – Si è tenuta il 9 maggio la prima edizione del “Suzuki Tester Day Experience”, presso il Cremona Circuit “Angelo Bergamonti”, uno dei più importanti tracciati italiani nonchè sede del Campionato Mondiale Superbike. L’evento, che ha visto la partecipazione di circa 2000 Suzukisti ha offerto al pubblico un’esperienza unica all’insegna della passione per i motori con turni in pista, turni nel kartodromo e prove su strada. La giornata ha registrato un successo straordinario, facendo segnare il tutto esaurito per ogni attività in programma. Sold out i turni in pista dedicati alla nuova GSX-R1000R e alle altre moto della gamma così come i turni al volante della Swift Sport, che hanno permesso ai partecipanti di vivere un’esperienza di guida adrenalinica e controllata. Grande affluenza anche nel kartodromo, con turni completamente esauriti per salire in sella alla DR-Z4SM.

Nel corso della giornata si è svolta la parata in pista, aperta a tutti i clienti possessori di moto, scooter Suzuki e Swift Sport, che ha visto la partecipazione di oltre 300 tra Swift e moto e scooter Suzuki. L’iniziativa ha coinvolto numerosi appassionati, che hanno avuto l’opportunità esclusiva di scendere in pista e vivere il Cremona Circuit da protagonisti, condividendo emozioni, passione e spirito di squadra. Un momento significativo, che ha rappresentato uno dei punti chiave dell’evento, rafforzando il forte senso di appartenenza e la coesione della community Suzuki.

Nel corso della giornata sono stati effettuati anche i test drive della eVitara, e si è registrato il sold-out anche nell’area Skid Car con quasi 100 prove. Un’esperienza ludico-formativa che ha permesso ai partecipanti di sperimentare condizioni di scarsa aderenza in totale sicurezza, sotto la supervisione di un driver d’eccezione, il campione del mondo di rally, Gigi Pirollo.

L’evento ha rappresentato anche un importante momento di incontro e aggregazione per i club e le communities Suzuki, otto club hanno preso parte alla giornata: Amici del V-Strom, Burgman Italia, Hayabusa Italia No Limits, GSX-S Community Italia, SV-Italia, Hayabusa Team Italia, IOCI – Intruder Owners Club Italy e Portale 8. A completare il programma della giornata, la presenza dell’associazione Tempi Bei Tempi, con un’esposizione di alcuni modelli storici che hanno contribuito a raccontare l’evoluzione del brand nel tempo.

foto: ufficio stampa Suzuki

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