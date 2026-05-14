TORINO (ITALPRESS) – La nuova Alfa Romeo 33 Stradale rappresenta una delle più recenti espressioni della tradizione artigianale del marchio, con soli 33 esemplari al mondo che uniscono heritage storico e innovazione tecnologica. Ispirata alla leggendaria versione del 1967, questa fuoriserie nasce da un processo produttivo altamente esclusivo, sviluppato anche con il contributo della storica Carrozzeria Touring Superleggera, simbolo della grande scuola carrozziera italiana. Le ultime consegne hanno segnato due momenti di forte valore simbolico. La prima è avvenuta ad Austin, in Texas, dove il collezionista e imprenditore Glynn Bloomquist ha ricevuto il suo esemplare personalizzato.

La sua passione per Alfa Romeo nasce da un lungo percorso nel motorsport internazionale e si è consolidata fino all’incontro con Cristiano Fiorio, figura chiave nello sviluppo della vettura. La configurazione scelta include dettagli esclusivi, come la livrea Rosso Villa d’Este e riferimenti storici alle vetture da competizione del marchio. La seconda consegna si è svolta in un luogo altamente simbolico: il Museo Alfa Romeo di Arese, cuore della memoria storica del brand. Qui è stata consegnata una 33 Stradale dotata di una verniciatura speciale sviluppata nell’ambito del programma BOTTEGAFUORISERIE, che rappresenta l’apice della personalizzazione del marchio. Il colore, frutto di una lavorazione multistrato, evolve alla luce passando da toni profondi a riflessi dorati, reinterpretando la tradizione del rosso Alfa in chiave contemporanea.

Elemento distintivo del progetto è la forte componente narrativa: ogni vettura è costruita insieme al cliente e diventa un pezzo unico, con richiami alla storia del marchio e dettagli su misura. Anche la scelta di elementi come il numero 14 sulla carrozzeria sottolinea il legame con figure storiche come Enzo Ferrari e il pilota A.J. Foyt. In questo modo la 33 Stradale non è soltanto un’automobile, ma un progetto culturale che unisce memoria, artigianalità e innovazione, riportando al centro il valore della carrozzeria su misura e della relazione diretta tra costruttore e cliente.

foto: ufficio stampa Stellantis

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