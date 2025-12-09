CHENGDU (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Uno spettacolo messo in scena durante la cerimonia di apertura della stagione turistica invernale 2025 del Sichuan, l’8 dicembre 2025, presso il centro sciistico di Qiangrengu, nella contea di Wenchuan, prefettura autonoma tibetana e Qiang di Aba, nella provincia sud-occidentale cinese del Sichuan. La stagione turistica invernale è iniziata qui lunedì. Il Sichuan ha inaugurato quattro principali itinerari turistici e oltre 5.000 attività culturali e turistiche invernali per arricchire l’esperienza di viaggio invernale dei visitatori.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).