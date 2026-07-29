Cina: infrastrutture di ricarica per EV in rapida crescita nel primo semestre

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Le infrastrutture cinesi per la ricarica dei veicoli elettrici hanno registrato una rapida espansione nella prima metà del 2026, con un numero complessivo che ha raggiunto i 23,06 milioni alla fine di giugno, in aumento del 43,2% su base annua, secondo i dati diffusi ieri dall’Amministrazione nazionale dell’energia.

Del totale, le strutture di ricarica pubbliche hanno superato quota 5 milioni, con un aumento del 22,3% rispetto all’anno precedente. Le strutture di ricarica private hanno raggiunto i 18,05 milioni, con un incremento del 50,4% su base annua.

La domanda di ricarica durante le festività è aumentata costantemente, come dimostrato durante le vacanze del primo maggio di quest’anno. Il volume medio giornaliero di ricarica sulle autostrade ha raggiunto i 18,99 milioni di chilowattora, in aumento del 14,09% rispetto alle vacanze per la Festa di primavera di quest’anno.

Allo stesso tempo, la rete di ricarica nelle contee e nelle cittadine è stata continuamente rafforzata, con una copertura a livello di contea che ha raggiunto il 98,61% alla fine di giugno.

– Foto Xinhua –

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