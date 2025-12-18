Cina: inaugurata la nuova stagione dell’Harbin Ice-Snow World (2)

HARBIN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una foto aerea, scattata da un drone il 17 dicembre 2025, mostra le sculture di ghiaccio dell’Harbin Ice-Snow World a Harbin, nella provincia nord-orientale cinese dello Heilongjiang. L’Harbin Ice-Snow World, il più grande parco al mondo a tema ghiaccio e neve, mercoledì ha inaugurato ufficialmente la stagione, svelando la sua edizione più spettacolare di sempre, con attrazioni simbolo, servizi curati e imponenti sculture di ghiaccio distribuite su un’area record di 1,2 milioni di metri quadrati.

– Foto Xinhua –

(ITALPRESS).