Cina: inaugurata la ferrovia ad alta velocità Guangzhou-Zhanjiang (2)

GUANGZHOU (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Dei passeggeri in procinto di salire sul primo treno della ferrovia ad alta velocità Guangzhou-Zhanjiang posano per una foto di gruppo con il personale ferroviario alla stazione ferroviaria Baiyun di Guangzhou, nella provincia meridionale cinese del Guangdong, il 22 dicembre 2025. Lunga circa 401 chilometri, la ferrovia è entrata in funzione lunedì. Con una velocità massima progettata di 350 chilometri orari, il tempo di percorrenza tra la stazione ferroviaria Baiyun di Guangzhou e la stazione ferrovaria di Zhanjiang Nord, entrambe nel Guangdong, può essere ridotto a circa un’ora e mezza.

