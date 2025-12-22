Cina: inaugurata la ferrovia ad alta velocità Guangzhou-Zhanjiang (1)

GUANGZHOU (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Dei passeggeri in procinto di salire sul primo treno della ferrovia ad alta velocità Guangzhou-Zhanjiang posano per una foto alla stazione ferroviaria Baiyun di Guangzhou, nella provincia meridionale cinese del Guangdong, il 22 dicembre 2025. Lunga circa 401 chilometri, la ferrovia è entrata in funzione lunedì. Con una velocità massima progettata di 350 chilometri orari, il tempo di percorrenza tra la stazione ferroviaria Baiyun di Guangzhou e la stazione ferrovaria di Zhanjiang Nord, entrambe nel Guangdong, può essere ridotto a circa un’ora e mezza.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).