Cina: inaugurata a Wuhan la fiera internazionale dell’edilizia intelligente (3)

WUHAN (CINA) (XINHUA/PECHINO) – Un veicolo intelligente per la movimentazione dei materiali è esposto alla Fiera internazionale (Wuhan) dell’edilizia intelligente 2026 a Wuhan, nella provincia centrale cinese dello Hubei, il 27 ottobre 2026. Dedicata al tema “L’edilizia intelligente guida lo sviluppo, le sinergie rafforzano le filiere industriali”, la fiera è iniziata oggi. Comprende otto aree espositive e ha attirato oltre 200 espositori provenienti da più di 10 Paesi e regioni.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS)