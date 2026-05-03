Cina: in corso nello Yunnan il festival internazionale dei gemelli (1)

MOJIANG (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una coppia di gemelle posa per le foto durante il 20esimo festival internazionale dei gemelli di Mojiang, nell’omonima contea autonoma Hani, nella provincia sudoccidentale cinese dello Yunnan, il primo maggio 2026. Oltre 1.000 persone nate da parti multipli, provenienti da tutto il mondo, hanno preso parte a una parata durante l’evento, che si svolge dal primo al 5 maggio.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS)
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