PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Nel 2025 le imprese statali cinesi direttamente amministrate dal governo centrale hanno intensificato gli investimenti in ricerca e sviluppo nell’ambito degli sforzi per promuovere uno sviluppo guidato dall’innovazione, secondo i dati diffusi dall’autorità per la regolamentazione degli asset statali del Paese.

La loro spesa in R&S ha raggiunto i 1.100 miliardi di yuan (circa 158,51 miliardi di dollari) lo scorso anno, segnando il quarto anno consecutivo in cui l’investimento annuale ha superato la soglia dei 1.000 miliardi di yuan, secondo la Commissione per la supervisione e l’amministrazione degli asset statali del Consiglio di Stato.

I dati mostrano che, lo scorso anno, la percentuale dei ricavi reinvestita in ricerca e sviluppo si è attestata al 2,86%.

Queste imprese statali hanno impiegato 1,44 milioni di addetti alla ricerca e sviluppo e hanno istituito 474 piattaforme di ricerca e sviluppo a livello nazionale. Esse hanno, inoltre, svolto un ruolo sempre più importante nel promuovere l’innovazione collaborativa tra imprese, università e istituti di ricerca, ha affermato la commissione.

