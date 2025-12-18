Cina: il sito di Zhaigou tra le principali scoperte archeologiche del 2025 (3)

XI’AN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una foto aerea, scattata da un drone l’8 dicembre 2025, mostra una parte del sito di Zhaigou nella contea di Qingjian, nella provincia nord-occidentale cinese dello Shaanxi. Il sito di Zhaigou, un insediamento risalente a circa 3.200 anni fa, è stato inserito tra le principali scoperte archeologiche sul campo durante la sesta edizione del Forum di archeologia di Shanghai (SAF2025), tenutosi martedì a Shanghai, nella Cina orientale.
– Foto Xinhua –
(ITALPRESS).
