XILIN GOL (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Dei turisti visitano il lago Baiyin Chagan, noto anche come “Lago di latte”, nella Xilin Gol League, nella regione autonoma settentrionale cinese della Mongolia Interna, il 4 agosto 2026. Il lago è soprannominato “Lago di latte” perché minuscole particelle minerali galleggiano nell’acqua, conferendole un colore bianco crema simile a quello del latte.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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