XILIN GOL (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una turista si scatta un selfie sulla sponda del lago Baiyin Chagan, noto anche come “Lago di latte”, nella Xilin Gol League, nella regione autonoma settentrionale cinese della Mongolia Interna, il 4 agosto 2026. Il lago è soprannominato “Lago di latte” perché minuscole particelle minerali galleggiano nell’acqua, conferendole un colore bianco crema simile a quello del latte.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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