TARRAGONA (SPAGNA) (XINHUA/ITALPRESS) – Ieri una nave da crociera che offre servizi in lingua cinese è salpata dal porto di Tarragona, nel nord-est della Spagna, con quasi 900 passeggeri a bordo per un viaggio di 13 giorni nel Mediterraneo, in un momento in cui si registra un forte interesse da parte dei cinesi per i viaggi in Europa.

Il viaggio farà scalo in dieci destinazioni in Spagna, Francia, Monaco, Italia, Grecia e Croazia, prima di concludersi a Venezia, secondo quanto riferito dalla compagnia globale di viaggi e crociere Viking.

La nave, la Viking Yidun, è arrivata a Tarragona dopo aver completato un viaggio di 60 giorni da Shanghai. Quel viaggio ha trasportato oltre 700 passeggeri e ha toccato 27 destinazioni in 16 Paesi tra Asia, Africa ed Europa.

Il viaggio nel Mediterraneo segna l’inizio della stagione 2026 delle crociere oceaniche europee in lingua cinese di Viking, che si svolgerà da agosto a dicembre e comprenderà otto itinerari.

Intervenendo lunedì a una cerimonia di inaugurazione a Tarragona, il presidente esecutivo di Viking, Torstein Hagen, ha affermato che la partenza ha segnato un’ulteriore espansione dei servizi offerti dalla compagnia al mercato cinese, nel quale è entrata 10 anni fa.

I viaggi successivi comprenderanno scali ad Atene, Santorini, Dubrovnik, Istanbul, Kotor e Pirano. La compagnia prevede inoltre di aggiungere destinazioni del Nord Europa nel 2027.

L’interesse cinese per i viaggi in Europa rimane relativamente forte. Un sondaggio pubblicato a giugno dalla European Travel Commission e da Eurail ha rilevato che il 63% degli intervistati cinesi intendeva visitare l’Europa tra maggio e agosto 2026, la percentuale più alta tra i sette mercati a lungo raggio esaminati. Circa il 60% degli intervistati cinesi intenzionati a visitare l’Europa aveva già prenotato un volo.

(ITALPRESS).