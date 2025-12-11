Cina: il drone Jiutian effettua il suo primo volo

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un velivolo senza pilota (UAV) di grandi dimensioni, denominato “Jiutian”, ha completato il suo primo volo giovedì, secondo l’Aviation Industry Corporation of China (AVIC). L’aeromobile vanta un peso massimo al decollo di 16 tonnellate e una capacità di carico utile di 6.000 chili. Può operare fino a 12 ore con un’autonomia di percorrenza di 7.000 chilometri, secondo l’AVIC, che lo ha progettato.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).