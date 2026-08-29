L’AIA (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Quando venerdì sera è calato il sipario rosso al World Forum Theatre dell’Aia, l’auditorium da 1.500 posti era gremito e il pubblico si è alzato in piedi per una lunga ovazione, mentre applausi e acclamazioni risuonavano nel teatro.

È stato un debutto trionfale per il ritorno dello Shanghai Ballet nei Paesi Bassi con la sua produzione su larga scala del Lago dei cigni, in occasione della quinta tournée della compagnia nel Paese dal 2015.

Il pubblico è rimasto colpito dalle dimensioni e dalla precisione della produzione. Nei celebri “atti bianchi”, 48 ballerini appaiono insieme nelle vesti di cigni, trasformando il palcoscenico in un mare di tutù bianchi, movimenti sincronizzati e complesse formazioni. Le file si allargano e si restringono, i ballerini scivolano e ruotano seguendo schemi precisi e decine di corpi sembrano muoversi all’unisono.

“Non avevo mai visto nulla di simile. I ballerini sono eccellenti”, ha dichiarato Thea, 81 anni, dell’Aia. “Da bambina ho studiato danza classica, quindi ho apprezzato molto una delle scene perché so quanto sia difficile”.

Rosa Honig, nove anni, che ha assistito allo spettacolo insieme alla madre, è rimasta particolarmente colpita dalle dimensioni della produzione e ha affermato di amare i balletti su larga scala.

“È la prima compagnia di balletto cinese che vedo”, ha dichiarato Rosa, che ha iniziato a studiare danza classica all’età di quattro anni. “Sono rimasta davvero colpita dalla disciplina e dalla professionalità dei ballerini”.

La serata ha segnato anche il debutto nei Paesi Bassi dei primi ballerini dello Shanghai Ballet, Qi Bingxue e Tu Hanbin. Qi ha interpretato sia Odette sia Odile, il Cigno bianco e il Cigno nero, mentre Tu ha vestito i panni del principe Siegfried.

“Il pubblico olandese è molto entusiasta. Ogni volta che sono in tournée vedo moltissime persone alzarsi in piedi e acclamarmi”, ha affermato Qi.

Per lei si è trattato della quinta tournée nei Paesi Bassi con la compagnia. Durante la prima era una ballerina del corpo di ballo, mentre da allora è diventata prima ballerina. Con una maggiore esperienza, ha spiegato Qi, ha imparato che ogni esibizione non deve essere forzata, ma attentamente analizzata, individuando le carenze e apportando miglioramenti da uno spettacolo all’altro.

Per il coreografo inglese Derek Deane, che ha sviluppato la produzione insieme allo Shanghai Ballet, i 48 cigni rappresentano il cuore dell’esperienza.

“La magia mozzafiato degli ‘atti bianchi’, con 48 cigni sul palcoscenico, conferisce un’ulteriore intensità emotiva alla produzione e crea figure e formazioni splendide e magiche”, ha dichiarato Deane in un’e-mail a Xinhua.

Le dimensioni dello spettacolo non dipendono semplicemente dalla presenza di un maggior numero di ballerini sul palco. Amplificano la forza drammatica e l’impatto visivo del balletto, richiedendo al tempo stesso una precisione straordinaria da parte di ogni interprete.

“Un gruppo così numeroso di ballerini che si esibisce insieme richiede un livello di precisione eccezionale. I movimenti, la postura, le direzioni degli sguardi e persino l’orientamento delle loro teste devono essere altamente sincronizzati”, ha dichiarato a Xinhua Xin Lili, direttrice artistica dello Shanghai Ballet.

Il Lago dei cigni è una delle opere simbolo della tradizione europea del balletto. Tuttavia, per lo Shanghai Ballet, rappresentare questo classico in Europa non significa semplicemente riprodurre un capolavoro occidentale. È anche un’opportunità per mostrare in che modo gli artisti cinesi abbiano reinterpretato una forma d’arte internazionale.

Monica Strotmann, direttrice generale di Stardust Holding BV, ha dichiarato a Xinhua che in precedenza la società ha portato nei Paesi Bassi importanti compagnie russe, tra cui il Balletto Kirov e il Bolshoi. Portare lo Shanghai Ballet in Europa ha rappresentato una scelta artistica coraggiosa.

“Il fatto che lo Shanghai Ballet si cimenti in una forma d’arte radicata in Europa è audace e può essere realizzato soltanto attraverso un’elevata qualità e un grande impegno”, ha affermato Strotmann. “Possiamo affermare con sicurezza che lo Shanghai Ballet ci è riuscito”.

Secondo Xin, anziché presentare il Lago dei cigni semplicemente come un balletto tradizionale, la compagnia ha cercato di creare un’esperienza teatrale completa, combinando scenografie elaborate, atti differenti e uno stile visivo raffinato.

Allo stesso tempo, la produzione riflette l’identità artistica dello Shanghai Ballet. Ji Pingping, direttrice dello Shanghai Ballet, ha spiegato che il balletto russo può porre maggiore enfasi sui salti, sulla potenza e sull’ampiezza dei movimenti, mentre lo Shanghai Ballet cerca di valorizzare la sottile espressione delle emozioni, il linguaggio del corpo e la narrazione.

“Inizialmente tutti possono essere stati incuriositi da una compagnia di balletto cinese che interpreta il Lago dei cigni, ma alla fine, attraverso una singola opera, arrivano a riconoscere la professionalità degli artisti cinesi”, ha affermato Ji.

La tournée olandese dello Shanghai Ballet del 2026 durerà 44 giorni e porterà la compagnia in cinque città, L’Aia, Groninga, Rotterdam, Amsterdam e Apeldoorn, per 30 rappresentazioni del Lago dei cigni. L’Aia, prima tappa della tournée, ospiterà sei spettacoli dal 28 agosto al 6 settembre.

Per la compagnia, la tournée non consiste soltanto nel presentare una produzione spettacolare al pubblico olandese. È anche un’occasione per consentire agli spettatori di avvicinarsi alla Cina contemporanea attraverso una forma d’arte a loro già familiare.

“Attraverso l’arte, il pubblico può sviluppare empatia e condivisione”, ha dichiarato Ji. “Ci auguriamo che, grazie a spettacoli come questo, il mondo possa vedere lo sviluppo dell’arte cinese e conoscere meglio gli artisti cinesi di oggi”.

“La cultura non conosce confini. Soltanto scambiandoci conoscenze e ispirandoci a vicenda possiamo raggiungere traguardi straordinari”, ha assicurato Strotmann.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).