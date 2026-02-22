Cina: il 20 febbraio record di viaggi per la Festa di primavera

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Venerdì 20 febbraio, il numero di viaggi per la Festa di primavera in Cina ha raggiunto un record storico. Gli spostamenti interregionali hanno infatti superato i 350 milioni due giorni fa, come riportano i dati diffusi ieri dal ministero dei Trasporti.
Il 20 febbraio, 19° giorno della stagione di viaggi per la Festa di primavera 2026, il traffico passeggeri interregionale ha raggiunto la cifra record di 352,999 milioni. Il dato rappresenta un aumento del 12,3% rispetto allo stesso giorno di un anno fa, è stabilisce un nuovo primato.
La Festa di primavera, noto anche come Capodanno cinese, si è verificata lo scorso 17 febbraio, ma la festività ufficiale dura nove giorni. Il picco annuale di viaggi, “chunyun”, è spesso descritto come la più grande migrazione umana al mondo. Nel 2026 si prevede un record di 9,5 miliardi di viaggi interregionali durante i 40 giorni di picco, dal 2 febbraio al 13 marzo.
– Foto Xinhua –
(ITALPRESS).