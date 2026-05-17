Cina: Hunan, grande banchetto di gamberi di fiume a Yiyang (1)

NANXIAN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Visitatori assaggiano gamberi di fiume cucinati durante un grande banchetto di gamberi di fiume nella contea di Nanxian, nella città di Yiyang, nella provincia centrale cinese dello Hunan, il 15 maggio 2026. Venerdì si è tenuto un grande banchetto di gamberi di fiume. La contea di Nanxian vanta una superficie totale di terreni coltivabili di 630.000 mu, circa 42.000 ettari, destinati alla coltivazione integrata di riso in risaia e gamberi di fiume, che è ora un settore pilastro per la rivitalizzazione rurale nella contea.

-Foto Xinhua-

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