HONGHU (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Dei semi di loto fotografati in un centro di innovazione dedicato alle radici di loto nella città di Honghu, nella provincia centrale cinese dello Hubei, il 16 settembre 2026. La radice di loto di Honghu è un prodotto caratteristico dello Hubei. Nel 2025, la superficie coltivata a radice di loto a Honghu ha raggiunto i 225.000 mu (15.000 ettari), con una produzione complessiva di 320.000 tonnellate. Le autorità locali hanno sviluppato questo settore, sfruttando le risorse tecnologiche per selezionare nuove varietà, stabilendo standard che coprono l’intero processo produttivo per garantirne la qualità e promuovendo la cooperazione tra imprese, cooperative e agricoltori. Questi sforzi hanno creato posti di lavoro e aumentato i redditi locali.

-Foto Xinhua-

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