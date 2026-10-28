Cina: Hong Kong sospende import prodotti avicoli da varie zone di Danimarca e USA

HONG KONG (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Ieri l’autorità per la sicurezza alimentare di Hong Kong ha deciso di sospendere l’importazione di carne e prodotti avicoli provenienti dal comune di Lolland, in Danimarca, e dalla contea di Jackson, nello Stato del Minnesota, negli Stati Uniti, a causa di focolai di influenza aviaria verificatisi in tali regioni.

Il Centro per la sicurezza alimentare (CFS) del Dipartimento per l’igiene alimentare e ambientale del governo della regione amministrativa speciale di Hong Kong (HKSAR) ha disposto la sospensione con effetto immediato delle importazioni di carne e prodotti avicoli, comprese le uova, provenienti da queste aree, al fine di tutelare la salute pubblica a Hong Kong.

Un portavoce del CFS ha dichiarato che la decisione è stata presa in seguito alle notifiche ricevute dall’Amministrazione veterinaria e alimentare danese e dall’Organizzazione mondiale per la salute animale (WOAH) relative a focolai di influenza aviaria H5N1 ad alta patogenicità in queste aree.

Il CFS ha contattato le autorità danesi e statunitensi in merito alla questione e monitorerà attentamente le informazioni diffuse dalla WOAH e dalle autorità competenti sui focolai di influenza aviaria, ha affermato il portavoce.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS)