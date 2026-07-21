Cina: Honda e GAC prorogano la joint venture fino al 2038

GUANGZHOU (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Ieri Honda Motor e l’azienda cinese Guangzhou Automobile Group Co. Ltd. (GAC Group) hanno concordato di prorogare fino al 2038 la loro partnership in joint venture, mentre la casa automobilistica giapponese mira a rafforzare la propria posizione nel più grande mercato automobilistico mondiale.

In base all’accordo, l’assetto azionario della joint venture cinese GAC Honda rimarrà invariato, mentre la società accelererà la transizione verso i veicoli a nuova energia e lavorerà per rilanciare la propria competitività, secondo quanto riferito dall’azienda.

La proroga arriva in un momento in cui le case automobilistiche estere devono affrontare una concorrenza sempre più agguerrita in Cina, dove i produttori nazionali hanno compiuto rapidi progressi nell’elettrificazione e nelle tecnologie intelligenti.

Honda e GAC Group hanno dichiarato che sfrutteranno appieno le rispettive tecnologie e risorse per offrire prodotti adeguati alle diverse esigenze dei clienti.

GAC Honda è stata fondata nel luglio 1998 come prima joint venture di Honda per la produzione e la vendita di automobili in Cina. Ha avviato la produzione a Guangzhou, capoluogo della provincia meridionale cinese del Guangdong, nel marzo 1999.

La joint venture è stata tra le prime in Cina ad adottare la pratica di presentare i modelli contemporaneamente sul mercato cinese e su quelli esteri, promuovendo inoltre una produzione a minori emissioni di carbonio. Dalla sua fondazione, GAC Honda ha venduto oltre 11 milioni di veicoli.

(ITALPRESS).