DAQING (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Membri del personale monitorano i dati operativi delle attrezzature per le nuove energie presso il centro di comando intelligente del giacimento di Lamadian a Daqing, nella provincia dello Heilongjiang, nella Cina nord-orientale, il 25 marzo 2026. Trattandosi di un’importante base di produzione energetica della Cina, il giacimento ha esplorato negli ultimi anni nuovi percorsi per la trasformazione e lo sviluppo ecologici. Pur mantenendo stabile la produzione di energia tradizionale, ha promosso attivamente la costruzione di progetti di energia fotovoltaica, eolica e geotermica.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).