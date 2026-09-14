Cina: Heilongjiang, al via raccolta di colture destinate all’insilamento (3)

HARBIN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una foto aerea, scattata da un drone il 10 settembre 2026, mostra un sito di raccolta del mais destinato all’insilamento presso un’azienda agricola del gruppo Beidahuang, nella provincia nord-orientale cinese dello Heilongjiang. La raccolta di queste colture è in corso in tutta la provincia. Gli agricoltori stanno sfruttando al meglio la stagione del raccolto, coordinando raccolta, trasporto e stoccaggio per garantire scorte sufficienti di mangime per il bestiame durante l’inverno.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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