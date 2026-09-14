HANNOVER (GERMANIA) (ITALPRESS) – Tre anteprime mondiali, 13 veicoli esposti e un nuovo ecosistema di servizi per la mobilità professionale. Stellantis Pro One mette in mostra ad Hannover, in occasione di IAA Transportation, la propria strategia per i veicoli commerciali con il debutto dal vivo del nuovo Smart Compact Van di segmento C, l’ultima evoluzione del tre ruote elettrico Fiat TRIS e BOW (Box-on-Wheels), concept elettrico e autonomo per le consegne urbane.

Al centro dello stand anche NEXT, il sistema operativo per la gestione dell’operatività delle flotte, e il nuovo logo di Stellantis Pro One. Il nuovo Smart Compact Van, presentato virtualmente a giugno e ora al debutto fisico, è declinato sui quattro marchi della business unit: Citroèn Berlingo Van First, Fiat Doblò EasyPro, Opel Combo Start e Peugeot Partner Active. Il modello punta su modularità e funzionalità con soluzioni come Flexiseat, Moduwork e Modutable, e sarà disponibile con un nuovo motore elettrico con autonomia fino a 270 km, due diesel, un benzina e, dal prossimo anno, un sistema mild-hybrid.

Sul palco di Hannover debutta anche la nuova versione Cargo Box del Fiat TRIS, per la prima volta dotata di porte. La modifica nasce dai feedback dei clienti e migliora protezione dagli agenti atmosferici, sicurezza del carico e comfort del conducente. Il tre ruote elettrico, pensato per la micromobilità professionale e l’ultimo miglio, offre oltre 500 kg di portata, spazio per due europallet e fino a 90 km di autonomia. La terza novità mondiale è BOW, acronimo di Box-on-Wheels, concept completamente elettrico e autonomo sviluppato con UQI Robotics. Pensato per la logistica urbana, il progetto combina guida autonoma, elettrificazione e connettività e viene mostrato anche in dimostrazioni dinamiche all’esterno dello stand. L’obiettivo è esplorare nuove modalità di distribuzione delle merci in città, nelle aree a traffico limitato e in contesti controllati come stabilimenti industriali, ospedali e aeroporti.

Le tre anteprime si inseriscono in una presenza complessiva di 13 veicoli Citroèn, Fiat Professional, Opel e Peugeot, con numerose soluzioni di trasformazione CustomFit.

Stellantis Pro One presenta inoltre NEXT, il sistema dedicato alla gestione delle flotte che consente il monitoraggio in tempo reale dei veicoli connessi e la gestione proattiva delle esigenze di assistenza. Sono già operativi i primi centri di controllo nel Regno Unito e negli Stati Uniti, mentre è prevista un’espansione in Europa. E’ il passaggio, nelle intenzioni di Stellantis Pro One, dalla vendita del veicolo alla gestione dell’intera operatività della flotta.

“In qualità di uno dei principali fornitori mondiali di soluzioni per la mobilità professionale, Stellantis Pro One sta evolvendo oltre il semplice veicolo, combinando tecnologia, connettività e servizi per offrire soluzioni logistiche più intelligenti, efficienti e sostenibili”, ha dichiarato Emanuele Cappellano, Chief Operating Officer Enlarged Europe e Head of Stellantis Pro One, durante la conferenza stampa di presentazione. “Ad Hannover questa visione prende forma attraverso il nostro ecosistema completo: dall’ampia gamma di veicoli alle innovazioni sviluppate a partire dalle esigenze dei clienti, da Pro One NEXT fino alla presentazione del concept BOW, che dimostra come Stellantis Pro One stia dando forma al futuro della mobilità professionale”, ha aggiunto. Sul piano industriale, Cappellano ha però richiamato anche il tema della transizione energetica e delle difficoltà che stanno frenando il mercato europeo dei veicoli commerciali leggeri. “Il futuro dei veicoli commerciali leggeri in Europa dipende fortemente dalle normative dell’Ue”, ha affermato, sottolineando come il comparto sia strategico per il continente e in particolare per le piccole e medie imprese.

Secondo Cappellano, il mercato sta risentendo dell’incertezza economica e della transizione energetica, mentre i clienti continuano a orientarsi in larga parte verso i motori endotermici a causa dei prezzi dei veicoli elettrici, della diffusione ancora limitata delle infrastrutture di ricarica e dell’incertezza normativa. Per questo Stellantis Pro One chiede all’Unione europea interventi urgenti sui target di emissione: una media quinquennale per i periodi 2025-2029 e 2030-2034, una riduzione degli obiettivi per il 2030 e un percorso specifico per i veicoli commerciali leggeri, che, secondo Cappellano, “non possono essere trattati allo stesso modo delle autovetture”. “E’ ormai chiaro che una transizione sostenibile richiede una regolamentazione sostenibile”, ha sottolineato il manager. “Oggi le richieste dei clienti non seguono la velocità delle normative. Ancora una volta, la misura deve essere rilevante e ne abbiamo bisogno ora”.

La strategia di Stellantis Pro One per il 2026-2030 punta intanto sull’espansione della presenza globale, con 11 nuovi modelli e un ecosistema completo di servizi. “Abbiamo obiettivi ambiziosi per il periodo 2026-2030, fondati sulla nostra forte attenzione al cliente”, ha detto Cappellano. “Espanderemo la nostra presenza globale e la copertura del mercato con 11 nuovi modelli e implementando un ecosistema completo di servizi”.

Tra le altre novità dello stand figura la nuova strategia di allestimenti della gamma Compact Van, articolata su livelli Smart, Mid-Level e High-Level, cui si aggiunge la Special Series per le configurazioni più personalizzate. Ampio spazio anche a CustomFit, il programma che consente trasformazioni e allestimenti su misura attraverso una rete di oltre 650 partner certificati. Nel 2025 Stellantis Pro One ha venduto 1,65 milioni di veicoli commerciali e pick-up, con una quota globale di circa il 15% e una posizione di leadership in Europa e Sud America. La presenza ad Hannover segna così un ulteriore passo nell’evoluzione della business unit: non più soltanto un’offerta di veicoli commerciali, ma un sistema integrato di prodotti, connettività, servizi, personalizzazioni e gestione delle flotte.

– Foto col5/Italpress –

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