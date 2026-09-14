Cina: Heilongjiang, al via raccolta di colture destinate all’insilamento (2)

HARBIN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una foto aerea, scattata da un drone il 12 settembre 2026, mostra alcuni veicoli impegnati nello stoccaggio di colture foraggere destinate all’insilamento presso un’azienda agricola del gruppo Beidahuang, nella provincia nord-orientale cinese dello Heilongjiang. La raccolta di queste colture è in corso in tutta la provincia. Gli agricoltori stanno sfruttando al meglio la stagione del raccolto, coordinando raccolta, trasporto e stoccaggio per garantire scorte sufficienti di mangime per il bestiame durante l’inverno.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).