Cina: Hebei, contea di Suning promuove coltivazione di piantine di ortaggi (1)

SUNING (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un addetto lavora in una serra di ortaggi nella contea di Suning, nella provincia settentrionale cinese dello Hebei, il 13 ottobre 2026. Negli ultimi anni, la contea ha promosso l’agricoltura specializzata. Suning dispone attualmente di 13 vivai per la coltivazione di piantine di ortaggi, con una capacità produttiva annua di oltre 1,2 miliardi di piantine, a sostegno delle aziende agricole locali e dei mercati di altre regioni.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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