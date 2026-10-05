Cina: Hainan offre diverse esperienze turistiche durante le festività (2)

WENXIAN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Delle persone mangiano in una casa da tè locale a Haikou, nella provincia meridionale cinese di Hainan, il primo ottobre 2026. Durante le prime vacanze per la Festa nazionale dall’avvio delle operazioni doganali speciali su tutta l’isola nel Porto di libero scambio (FTP) di Hainan, l’isola tropicale ha offerto ai visitatori provenienti dalla Cina e dall’estero una gamma diversificata di esperienze, dallo shopping duty-free e dalla gastronomia locale ai quartieri storici e allo stile di vita caratteristico delle comunità di pescatori.

-Foto Xinhua-

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