Avvistata una meteora nel cielo della Libia occidentale, forte boato udito a Tripoli

TRIPOLI (LIBIA) (ITALPRESS) – Nella notte scorsa sui social media libici sono circolate immagini di un corpo luminoso avvistato nel cielo della Libia occidentale, seguito da un forte boato udito dagli abitanti di Tripoli. E secondo quanto dichiarato dal Centro Libico per il Telerilevamento e le Scienze Spaziali in un comunicato sul proprio account Facebook ufficiale, il video diffuso mostra una meteora, fenomeno astronomico causato dall’ingresso nell’atmosfera terrestre di un piccolo corpo celeste, come un meteorite o parte di una cometa, a velocità elevatissima.

L’attrito con l’aria provoca la combustione e un forte calore, rendendo l’oggetto luminoso con una scia infuocata o un percorso di fumo illuminato, come visibile nel filmato. In alcuni casi, il fenomeno può essere dovuto a detriti spaziali, come parti di satelliti o razzi dismessi, che bruciano durante il rientro nell’atmosfera. Il Centro ha diffuso la spiegazione per chiarire le immagini circolate.

– Foto di repertorio Ipa Agency –

(ITALPRESS).