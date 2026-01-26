Cina: Guangdong fissa obiettivo di crescita PIL tra 4,5% e 5% per il 2026

GUANGZHOU (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La provincia del Guangdong, cuore manifatturiero della Cina, ha fissato per il 2026 un obiettivo di crescita del PIL compreso tra il 4,5% e il 5%. Lo ha dichiarato lunedì il governatore del Guangdong Meng Fanli.

Il 2026 segna l’inizio del 15esimo Piano quinquennale cinese (2026-2030). Durante la presentazione del rapporto sul lavoro del governo alla sessione annuale dell’Assemblea provinciale del popolo del Guangdong, Meng ha affermato che l’obiettivo di crescita è stato definito tenendo conto delle esigenze di sviluppo e di una serie di fattori interni ed esterni.

Negli ultimi cinque anni, il PIL della provincia meridionale è salito da 11.370 miliardi di yuan a 14.580 miliardi (circa 2.100 miliardi di dollari USA). Nel 2025, la provincia si è classificata al primo posto a livello nazionale per PIL totale per il 37esimo anno consecutivo. (ITALPRESS).