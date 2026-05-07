ATENE (GRECIA) (XINHUA/ITALPRESS) – Oggi ad Atene è in corso un forum sul dialogo interculturale e sull’apprendimento reciproco tra civiltà, per celebrare il 20esimo anniversario del partenariato strategico globale Cina-Grecia.

Il forum, a tema “La bellezza dell’armonia: la coesistenza attraverso l’integrazione”, riunisce circa 150 partecipanti, tra cui funzionari governativi cinesi e greci, nonché rappresentanti di media, istituzioni culturali, organizzazioni di ricerca e imprese interessate, per parlare di come attingere alla saggezza delle antiche civiltà per rendere il futuro più luminoso.

Gli ospiti dei due Paesi si confronteranno sull’eredità storica e sulla pratica contemporanea degli scambi e dell’apprendimento reciproco tra la civiltà cinese e quella greca, nonché sul rafforzamento delle basi culturali e dei legami tra i popoli, con l’obiettivo di migliorare la governance globale attraverso il dialogo tra civiltà.

I partecipanti presenteranno inoltre una mostra fotografica dedicata al 20esimo anniversario del partenariato strategico globale Cina-Grecia.

Durante l’evento sarà presentato un rapporto di un think tank intitolato “La teoria dell’empowerment culturale: la consapevolezza culturale della Cina nel cammino verso uno sviluppo di alta qualità”. Inoltre, si terrà una mostra di reperti culturali e opere d’arte provenienti dallo Xinjiang cinese.

Il forum e gli eventi correlati sono stati organizzati congiuntamente dall’agenzia di stampa Xinhua, dall’ambasciata cinese in Grecia e dall’Alleanza per il patrimonio culturale in Asia. Gli ospiti hanno espresso l’auspicio che il forum rafforzi ulteriormente gli scambi e l’apprendimento reciproco tra le due civiltà, contribuendo con saggezza al rafforzamento dell’amicizia tra i due popoli e promuovendo il continuo approfondimento del partenariato strategico globale Cina-Grecia.

(ITALPRESS).