Cina: governo lancia campagna culturale e turistica per la Festa di primavera (1)

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una foto aerea scattata il 20 febbraio 2026 mostra le persone in visita nell’area panoramica del monte Emei, nella provincia sud-occidentale cinese del Sichuan. Il ministero della Cultura e del Turismo della Cina ha lanciato una campagna culturale e turistica della durata di un mese in vista della Festa di primavera, con un’ampia gamma di attività e misure promozionali per soddisfare meglio le esigenze della popolazione. In programma da fine gennaio a inizio marzo, la campagna vede lo svolgimento di circa 30.000 attività in tutto il Paese, offrendo prodotti ed eventi culturali e turistici stagionali incentrati sulle tradizioni del Capodanno, spettacoli ed esposizioni.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).