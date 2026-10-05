ADDIS ABEBA (ETIOPIA) (XINHUA/ITALPRESS) – L’insegnante di cinese Song Ruirong (al centro) parla con gli studenti all’Istituto Confucio dell’Università di Addis Abeba, in Etiopia, il primo ottobre 2026. Il 5 ottobre ricorre la Giornata mondiale degli insegnanti. Nel corso degli anni, gli Istituti Confucio in tutta l’Africa hanno promosso attivamente l’insegnamento della lingua cinese e lo scambio culturale, svolgendo un ruolo importante nel favorire l’apprendimento reciproco tra la Cina e i Paesi africani e nel rafforzare l’amicizia tra il popolo cinese e i popoli africani.

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(ITALPRESS).