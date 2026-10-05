Egitto, Abdelatty incontra gli omologhi di Ciad e Libia per rafforzare la cooperazione contro terrorismo e criminalità

ROMA (ITALPRESS) – Il ministro egiziano degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Badr Abdelatty, ha incontrato, il ministro degli Esteri ciadiano, Ahmed Kougouri, e il ministro incaricato della gestione degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale della Libia, Taher Al-Baour, per discutere il rafforzamento del coordinamento tra i tre Paesi sulle questioni di interesse comune. I colloqui si sono concentrati sulle sfide alla sicurezza, sulla lotta al terrorismo e alla criminalità organizzata transfrontaliera, nonché sul rilancio della Comunità degli Stati del Sahel e del Sahara (CEN-SAD). Secondo il portavoce del ministero degli Esteri egiziano, Nader Zaki, i tre ministri hanno sottolineato l’importanza di rafforzare la cooperazione in materia di pace e sicurezza, contrasto al terrorismo e all’immigrazione illegale e sviluppo delle capacità di sicurezza degli Stati membri. I ministri hanno inoltre concordato sull’opportunità di convocare quanto prima una riunione ministeriale, in preparazione di un vertice dei capi di Stato e di governo, con l’obiettivo di rilanciare le istituzioni della CEN-SAD e rafforzarne l’efficacia.

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