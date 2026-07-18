Cina: giovani cinesi e statunitensi partecipano a camp di musica e cultura (3)

NANCHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Dei giovani dagli Stati uniti visitano visitano un parco nella città di Changzhou, nella provincia orientale cinese del Jiangsu, il 14 luglio 2026. Il camp dedicato agli scambi in ambito musicale e culturale tra i giovani dei due Paesi si è svolto a Changzhou e a Nanchino dal 12 al 17 luglio. I ragazzi hanno preso parte a esperienze culturali, mettendo in scena spettacoli musicali e visitando musei e memoriali storici, promuovendo così la conoscenza reciproca tra le culture e gli scambi artistici tra Cina e Stati Uniti.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).