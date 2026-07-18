Cina: giovani cinesi e statunitensi partecipano a camp di musica e cultura (1)

NANCHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Dei giovani cinesi e statunitensi appassionati di musica partecipano a una prova nella città di Changzhou, nella provincia orientale cinese del Jiangsu, il 14 luglio 2026. Il camp dedicato agli scambi in ambito musicale e culturale tra i giovani dei due Paesi si è svolto a Changzhou e a Nanchino dal 12 al 17 luglio. I ragazzi hanno preso parte a esperienze culturali, mettendo in scena spettacoli musicali e visitando musei e memoriali storici, promuovendo così la conoscenza reciproca tra le culture e gli scambi artistici tra Cina e Stati Uniti.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).