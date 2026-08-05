ZHANGYE (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Degli operai stendono l’asfalto nel cantiere di una centrale idroelettrica ad accumulo mediante pompaggio a Zhangye, nella provincia nord-occidentale cinese del Gansu, il 4 agosto 2026. La costruzione della centrale è iniziata nel 2022 e si prevede che tutte e quattro le unità reversibili turbina-pompa da 350.000 kW entreranno pienamente in funzione entro il 2029.

-Foto Xinhua-

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