Cina: Gansu, artigiano racconta la Lunga Marcia attraverso ritagli di carta (1)

HUINING (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Wang Xinsheng realizza un’opera di ritaglio della carta dedicata alla Lunga Marcia nella contea di Huining, nella provincia nord-occidentale cinese del Gansu, il 17 ottobre 2026. Wang, 56 anni, un erede rappresentante della tradizione del ritaglio della carta di Huining, ha dedicato anni a raccontare le storie della Lunga Marcia attraverso questa forma d’arte tradizionale. Nota per i suoi disegni vivaci e la varietà dei temi, questa tecnica è stata inserita nell’elenco del patrimonio culturale immateriale nazionale nel 2011. Wang ha imparato l’arte del ritaglio della carta dalla madre in giovane età, sviluppando le proprie abilità attraverso opere raffiguranti fiori, animali e personaggi dell’opera tradizionale. Dopo aver iniziato a lavorare, ha gradualmente spostato la propria attenzione dai soggetti tradizionali a temi della vita reale, in particolare alle storie della Lunga Marcia legate a Huining. Nel 2025, Wang ha dedicato diversi mesi alla creazione di un rotolo di carta ritagliata lungo 15 metri, intitolato “La Lunga Marcia”. L’opera combina i principali eventi di quel viaggio storico con poesie e motivi tradizionali floreali e raffiguranti uccelli. Attualmente fa parte della collezione del centro culturale della contea di Huining ed è stata esposta per celebrare il 90esimo anniversario della vittoria della Lunga Marcia dell’Armata Rossa. Oggi Wang tramanda quest’arte ai propri figli e nipoti. “Come artigiani del ritaglio della carta, abbiamo la responsabilità di mantenere viva questa tradizione”, ha affermato.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS)