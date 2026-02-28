Cina: funzionario “Nel 2025 registrata migliore qualità dell’aria nella storia del Paese”

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La qualità dell’aria in Cina nel 2025 ha raggiunto il livello migliore dall’inizio delle registrazioni dei monitoraggi, ha dichiarato venerdì Li Tianwei, funzionario del ministero dell’Ecologia e dell’Ambiente.

Tra i tre indicatori di valutazione, la concentrazione media di PM2.5 nelle città a livello di prefettura o superiore è stata di 28 microgrammi per metro cubo, la quota di giorni con una buona qualità dell’aria ha raggiunto l’89,3% e la quota di giorni con forte inquinamento è stata dello 0,9%, tutti dati che segnano la migliore performance dall’inizio del monitoraggio, ha dichiarato Li in conferenza stampa.

Durante il periodo del 14esimo Piano quinquennale (2021-2025), la concentrazione nazionale di PM2.5 è diminuita del 20%, ha affermato il funzionario.

Attualmente, 29 città presentano un PIL superiore a 1.000 miliardi di yuan (circa 144,45 miliardi di dollari USA), con una concentrazione media di PM2.5 di 27,8 microgrammi per metro cubo, migliore della media nazionale, ha aggiunto Li.

“Queste città hanno tutte registrato miglioramenti significativi nel periodo 2021-2025, dimostrando con risultati concreti di governance che la crescita economica e la tutela del cielo azzurro possono avanzare insieme e raggiungere un risultato vantaggioso per tutti”, ha concluso il funzionario.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).