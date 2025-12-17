Cina: funzionario economico, espandere domanda interna sarà priorità assoluta del 2026

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – L’espansione della domanda interna sarà la massima priorità della politica economica della Cina nel 2026, secondo un funzionario dell’Ufficio del Comitato centrale per gli affari finanziari ed economici.

Saranno varate politiche per stimolare i consumi sia dal lato della domanda che dell’offerta, tenendo conto dei cambiamenti strutturali nei modelli di consumo del Paese, ha riferito il funzionario a Xinhua e ad altri media in un’intervista sui principi guida della Conferenza centrale sul lavoro economico tenutasi la scorsa settimana a Pechino.

Secondo il funzionario, saranno inoltre compiuti sforzi per stabilizzare e invertire il calo degli investimenti, con l’obiettivo di migliorare il benessere della popolazione e rafforzare lo slancio di crescita a lungo termine.

“Coordinando investimenti e consumi e creando sinergia tra governo e mercato, esistono ottime condizioni per realizzare una crescita sostenuta della domanda interna il prossimo anno”, ha affermato il funzionario.

Il funzionario ha dichiarato che nel 2025 i principali indicatori economici della Cina dovrebbero soddisfare le aspettative e che l’economia dovrebbe crescere di circa il 5%, raggiungendo approssimativamente i 140.000 miliardi di yuan (circa 19.830 miliardi di dollari), il che garantirà alla Cina una posizione tra le principali economie mondiali a più rapida crescita.

Guardando al futuro, il funzionario ha affermato che, nonostante le sfide, le prospettive dell’economia cinese restano rosee.

Per quanto riguarda il mercato immobiliare, il funzionario ha osservato che rimane ampio margine per il settore affinché persegua una crescita di alta qualità il prossimo anno, sostenuto da una forte domanda sia da parte di chi acquista la prima casa e sia di coloro che cercano un miglioramento.

Saranno compiuti sforzi per stabilizzare il mercato sia dal lato della domanda che dell’offerta, promuovendo attivamente la trasformazione e lo sviluppo delle imprese immobiliari e accelerando l’istituzione di un nuovo modello di sviluppo del settore immobiliare, ha dichiarato il funzionario.

