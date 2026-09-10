Cina fornisce previsioni climatiche per sostenere soccorsi in Nepal dopo valanga

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il Centro nazionale cinese per il clima sta fornendo al Nepal servizi di monitoraggio e previsione climatica aggiornati regolarmente, per sostenere le operazioni di soccorso e assistenza dopo la grave colata di fango verificatasi al valico di frontiera Gyirong-Rasuwa. Lo ha riferito oggi l’Amministrazione meteorologica cinese (CMA).

Dopo il disastro, il centro ha attivato una risposta di emergenza e ha iniziato a fornire servizi climatici attraverso una versione cloud di MAZU, il sistema cinese di allerta meteorologica tempestiva basato sull’intelligenza artificiale, personalizzata per il Nepal.

Ha inoltre prodotto analisi periodiche delle condizioni climatiche nell’area colpita dal disastro e nelle zone circostanti, insieme a previsioni più a lungo termine che coprono un arco di diverse settimane.

Sotto il coordinamento della CMA, il Centro nazionale per il clima sta fornendo al Nepal due principali categorie di servizi: monitoraggio del clima e previsioni climatiche.

Per quanto riguarda il monitoraggio climatico, il centro produce cinque tipi di servizi di routine relativi a condizioni quali temperatura, precipitazioni e siccità del suolo. Monitora inoltre 10 importanti indicatori climatici, tra cui l’El Niño-Southern Oscillation, o ENSO, e la Madden-Julian Oscillation, o MJO.

L’ENSO indica un ciclo climatico naturale che influenza le condizioni meteorologiche in tutto il mondo. Comprende la fase calda di El Niño e quella fredda di La Niña. A differenza dell’ENSO, che è stazionario, la MJO è una perturbazione di nubi, precipitazioni, venti e variazioni di pressione che si sposta verso est, attraversa i tropici e ritorna al punto di partenza mediamente in un periodo compreso tra 30 e 60 giorni.

Per le previsioni climatiche, il centro sta utilizzando Fengshun, un modello di previsione del clima basato sull’IA, per fornire al Nepal previsioni giornaliere di temperatura e precipitazioni fino a 60 giorni, oltre a prospettive sull’andamento di fenomeni climatici tra cui l’ENSO e la MJO.

Il centro nazionale sta inoltre collaborando con la Rete dei Centri climatici regionali del terzo polo. Dal 28 agosto sta fornendo al Nepal, in risposta alle esigenze del Paese, previsioni climatiche aggiornate continuativamente per i successivi 15-30 giorni, fornendo ulteriori informazioni meteorologiche per le operazioni di soccorso e assistenza successive al disastro.

Il supporto meteorologico fa parte di un più ampio quadro di cooperazione tra Cina e Nepal a seguito del disastro del 26 agosto, provocato dalla frattura di un ghiacciaio sul monte Langtang Lirung, in Nepal, a un’altitudine di circa 5.200 metri. Il collasso del ghiacciaio ha generato una valanga di ghiaccio e roccia che è precipitata rapidamente fino a circa 4.000 metri, erodendo i versanti montuosi e trasformandosi in una massiccia colata detritica.

Le due parti hanno tenuto consultazioni meteorologiche in videoconferenza immediatamente dopo l’evento, secondo la CMA. L’amministrazione sta fornendo al Nepal una serie di servizi meteorologici attraverso MAZU, tra cui dati satellitari provenienti da più fonti e prodotti delle serie di satelliti meteorologici Fengyun-3 e Fengyun-4.

MAZU, che letteralmente significa “dea del mare” nella cultura Minnan cinese, è il primo piano d’azione al mondo di livello nazionale in risposta all’iniziativa delle Nazioni Unite “Early Warnings for All”. Dal 2024, le agenzie meteorologiche di oltre 40 Paesi hanno avuto accesso a MAZU attraverso il cloud.

(ITALPRESS).